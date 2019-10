Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Schuppen gerät in Brand - Eigentümer kann Feuer selbst löschen, muss aber ins Krankenhaus

Ein Schuppen ist in der Nacht zum Montag, 14.10.2019, in Weil am Rhein in Brand geraten. Der Eigentümer des unmittelbar daneben liegenden Hauses wurde gegen 02:10 Uhr auf das Feuer aufmerksam und begann, den Brand mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war gelöscht. Allerdings wurde der 55-jährige vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden am Schuppen liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Möglicherweise war ein Defekt an einer elektrischen Einrichtung für das Feuer verantwortlich

