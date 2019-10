Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Beschilderungsmast aus der Verankerung gerissen und abtransportiert - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Absichtlich beschädigt wurde in der Nacht von Samstag, 12.10.2019 auf Sonntag, 13.10.2019, ein Schildermast im Einmündungsbereich zur Wehrer Straße. Vermutlich durch Erklimmen des Schildes "Einbahnstraße" wurde dieses von unbekannten Verursachern aus seiner Verankerung gerissen. Dabei wurde der Pfosten abgeknickt. In der Folge wurde der schwere und etwa vier Meter lange Mast samt Beschilderung bis zur nahegelegenen Eisdiele abtransportiert. Dort wurde er liegen gelassen. Bei dem Schildermast handelt es sich um einen von zweien, welche die Hebelstraße ab der Einmündung zur Wehrer Straße als Einbahnstraße markieren. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht zum Sonntag im oben genannten Umkreis gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

