POL-BOR: Bocholt - Hund schlägt an

Einbrecher flüchtet

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Montag schlug der Hund eines Anwohners der Straße "Zur Eisenhütte" gegen 01.35 Uhr an, so dass dieser nach dem Rechten sah. Er entdeckte einen in der geöffneten Terrassentür stehenden Einbrecher, der sofort in Richtung Innenstadt flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, "mittlere Statur", dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

