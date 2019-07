Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Supermarkt scheitert

Gronau (ots)

In der Zeit von Samstag, 21.30 Uhr, bis Montag, 05.40 Uhr, versuchten Einbrecher, in einen Supermarkt an der Königstraße einzubrechen. Sie beschädigten eine Schiebetür, gelangten aber letztlich nicht in den Markt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

