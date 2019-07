Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Gronau (ots)

Am Sonntagabend überprüften Polizeibeamte gegen 22.30 Uhr auf der Enscheder Straße einen 43-jährigen Fahrradfahrer. Da das Fahrrad am 20.07.2019 in Steinfurt gestohlen worden war, stellten die Beamten es sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 43-Jährigen ein

