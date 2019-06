Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Fahrzeuges in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots)

In der gestrigen Nacht ist in Ribnitz-Damgarten durch bisher unbekannte Täter ein Multivan entwendet worden.

Der VW T6 stand auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Straße An der Mühle. Am gestrigen Abend, gegen 18:00 Uhr wurde es dort noch gesehen. Am heutigen Morgen gegen 09:00 Uhr wurde der Diebstahl des weißen Transporters festgestellt.

Der weiße Van, welcher im Mai 2018 seine Erstzulassung erhielt, hat das Kennzeichen NVP-DB888 und einen Wert von über 42.000 EUR.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

