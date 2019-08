Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Sachbeschädigung an der Grundschule.

Lippe (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen eine Wand des Grundschulgebäudes in der Richthofenstraße mit Graffiti besprüht. Außerdem wurde an der Tür der Turnhalle augenscheinlich "gekokelt". Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Kripo in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

