Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Pferdekutsche streift geparkten Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Als die Mitfahrer am Sonntag, 13.10.2019, kurz nach 14.30 Uhr eine Kutsche besteigen, laufen aus noch ungeklärter Ursache die beiden Pferde an. Die Kutsche streift unmittelbar danach einen im Bereich Adlerplatz geparkten Pkw und verursacht Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Beim Versuch, die Pferde anzuhalten, kommt ein Passant zu Sturz. Ob er sich dabei verletzt hat, ist nicht bekannt.

Dieser Mann war bei der Unfallaufnahme nicht mehr anwesend, seine Identität ist deshalb noch ungeklärt. Er und andere Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, oder dem Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652 91770, Kontakt aufzunehmen.

