Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallflucht: Polizei sucht nach Pkw-Fahrer

53919 Weilerswist (ots)

Ein Mann (53) aus Weilerswist ging am vergangenen Dienstag (09.07.) um 21.20 Uhr fußläufig auf der Gegenfahrbahn mit seinem Hund die Landstraße 163 in Richtung Weilerswist entlang. Im Vorbeifahren touchierte ein bislang nicht identifizierter Pkw-Fahrer aus Richtung Weilerswist kommend den Mann am rechten Arm und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Mann verletzte sich am Arm und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Zum flüchtigen Pkw ist bislang bekannt, dass es sich um einen weißen Audi mit BM-Kennzeichen (Rhein-Erft-Kreis) handeln soll.

Vermutlich hat ein Kontakt mit dem rechten Außenspiegel des Fahrzeuges stattgefunden.

Ob der Spiegel dadurch eingeklappt und ein Schaden an dem Wagen verursacht wurde, ist unklar.

Die Polizei Euskirchen bittet nun den Pkw-FahrerIn und weitere Unfallzeugen sich unter den Telefonnummern 02251/799-0 oder 02251-799-465 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell