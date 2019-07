Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - jugendlicher Roller-Fahrer gestürzt

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Montagnachmittag (01.07.) in der Innenstadt gestürzt.

Der Bergisch Gladbacher fuhr mit seiner Kreidler gegen 13.30 Uhr in Richtung Driescher Kreisel hinter einem Pkw her. Die Autofahrerin bemerkte einen Pkw, der rückwärts vom Trotzenburgplatz aus auf die Straße An der Gohrsmühle rangierte. Sie hielt an, um ihm das Einfahren zu ermöglichen. Der jugendliche Fahranfänger räumte ein, er habe wohl "zu stark gebremst". Dabei rutschte er mit dem Roller weg und stürzte. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es nicht.

Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Der Schaden an der Kreidler wird auf 500 Euro geschätzt. (rb)

