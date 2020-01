Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Unbekannte stehlen Anhänger

Bippen (ots)

In der Straße Strickamp entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Samstag einen mit Altmetall beladenen Anhänger. Der Anhänger, mit den Kennzeichen EL-MA 568, stand im Bereich einer Hofeinfahrt, als er zwischen 21.30 und 08.10 Uhr ins Visier der Diebe geriet. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05349/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell