Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verschwundener Koffer

Prüm (ots)

Am Montag, den 11.11.2019, wurde in Prüm, auf dem dortigen Hahnplatz, gegen 18:00 Uhr im Rahmen des St.Martin-Umzugs ein Instrumentalkoffer abgestellt. Nach Beendigung der musikalischen Begleitung suchte der Eigentümer die Örtlichkeit gegen 19:30 Uhr wieder auf, um den Koffer wieder in seine Obhut zu nehmen. Hierbei stellte der Eigentümer den Verlust des Koffers fest. Personen, die Hinweise auf den Verbleib des Koffers geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm, Tel: 06551/9420 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

