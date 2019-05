Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einstellungsberater der Polizei Nordhessen bei der 16. Ausbildungs- und Karrieremesse "PERSPEKTIVE" am 22. Mai in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel): Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Nordhessen werden am nächsten Mittwoch, 22. Mai 2019, zu Gast bei der Ausbildungs- und Karrieremesse "PERSPEKTIVE" im Kongress- und Tagungszentrum der Stadthalle in Baunatal sein. In der Zeit von 9:00 bis 13:00 Uhr werden sie dort Interessierte über die Möglichkeiten und Voraussetzungen eines Einstiegs bei der hessischen Polizei sowie Karrierechancen informieren und für Fragen bereitstehen.

Den Stand der Einstellungsberatung der nordhessischen Polizei finden Interessierte im Raum 119, Stand 2.

