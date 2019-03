Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Balkonmöbel geraten in Brand - Bewohnerin muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Ein Feuer auf einem Balkon am Mittwochnachmittag in WT-Waldshut hatte für die Bewohnerin gesundheitliche Folgen. Sie verletzte sich bei dem Löschversuch und musste ins Krankenhaus. Gegen 15:10 Uhr war der Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses bemerkt worden. Dort aufgestellte Gartenmöbel standen in Flammen. Der Bewohnerin gelang es, nachdem sie die anderen Hausbewohner gewarnt hatte, das Feuer weitestgehend selbst zu löschen. Eine eintreffende Polizeistreife bekämpfte den Brand noch vollends mit einem Feuerlöscher. Die angerückte Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen. Die Bewohnerin verletzte sich dabei. Sie wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, da eine Rauchgasvergiftung diagnostiziert wurde. Als mögliche Brandursache kommt nach derzeitigem Ermittlungsstand Funkenflug aus einem Aschenbecher in Betracht, der auf dem Balkontisch stand. Durch das Feuer wurden die Balkonmöbel zerstört und vier Fensterscheiben samt Rahmen am Haus in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 5000 Euro liegen.

