Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: 9-jähriger von Auto angefahren

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem neun Jahre alten Jungen kam es am Mittwoch gegen 16.30 Uhr kurz vor der Esso Tankstelle. Mit ihrem Mercedes befuhr eine 24 Jahre alte Frau die Straße Gündenhausen und kam aus dem Hieber-Kreisverkehr in Fahrtrichtung Maulburg. Kurz vor der dortigen Esso Tankstelle war ein 9-jähriger Junge im Begriff, die Straße zu überqueren. Die 24-jährige erkannte die Absicht zu spät. Sie bremste dann sofort, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Junge bei niedriger Geschwindigkeit im Bein- und Hüftbereich vom Auto erfasst wurde. Er schlug mit dem Kopf noch auf die Motorhaube und fiel auf die Straße, stand aber sofort wieder auf. Er hatte Glück im Unglück, da er sich bei dem Unfall nicht verletzte, was eine Rettungswagenbesetzung bestätigte. Am Mercedes entstand kein Sachschaden.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell