Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau/Brand: Einbruchsversuch in Imbiss-Wagen - Täter auf frischer Tat ertappt

Freiburg (ots)

Drei unbekannte maskierte Männer versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 00.50 Uhr, einen Imbiss-Wagen auf dem Parkplatz der Irisett aufzubrechen, in dem sie die Seitentür aufhebeln wollten. Ein 56 Jahre alter Mann, der auf dem Parkplatz in seinem Lkw nächtigte, wurde durch laute Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam. Er startete den Motor und leuchtete die Täter an. Gleichzeitig schrie er sie an, woraufhin sie in Richtung des Abhangs zur Wiese flüchteten. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/ma

