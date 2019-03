Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Wohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Buchheim - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch kam es in Buchheim, Hinterhöfen, zu einem Wohnungseinbruch. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt durch eine Terrassentüre, durchwühlte das gesamte Anwesen und entwendete einen Tresor. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Verdächtige Wahrnehmungen werden an den Polizeiposten March, 07665 934293, erbeten.

