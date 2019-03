POL-FR: Kenzingen: Technischer Defekt führte zum Fahrzeugbrand

Polizeipräsidium Freiburg

Am Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr, wurden die Feuerwehr Kenzingen und die Polizei zu einem Fahrzeugbrand an den Kenzinger Bahnhof gerufen. Dort war ein geparkter Ford in Brand geraten und im Bereich des Motorraumes völlig ausgebrannt. Ein unmittelbar vor dem Ford geparkter Peugeot wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach momentaner Sachlage wird von einem technischen Defekt an dem Ford ausgegangen.

