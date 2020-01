Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unbekannte brechen Auto im Stadtteil Schinkel auf

Osnabrück (ots)

In der Ebertallee machten sich Unbekannte in der Nacht zu Samstag an einem blauen Opel Corsa zu schaffen. Der oder die Täter schlugen zwischen 23.45 (Freitag) und 09.30 Uhr (Samstag) eine Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginneren ein Navigationsgerät und einen MP3-Player. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen erbittet die Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

