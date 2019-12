Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Edewecht: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 401

Am 18.12.2019 befährt ein 23-jähriger Emsländer gegen 15:10 Uhr mit seinem PKW die B 401 in Richtung Papenburg. Zwischen den Kreuzungen Edewecht-Husbäke und Süddorf gerät er nach Durchfahren einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der 56-jährige Fahrer eines entgegenkommenden LKW (beladener Sandkipper mit Anhänger)vollzieht eine Vollbremsung und weicht nach rechts auf die Berme aus, kann jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fahrer des PKW wird schwer verletzt in seinem PKW eingeklemmt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten muss die B 401 voll gesperrt werden. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden anhalten. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

