Eine 76jährige Bewohnerin eines Seniorenheimes in Bad Zwischenahn ist am Mittwochnachmittag von Trickdieben bestohlen worden.

Gegen 15.30 Uhr klingelte es an der Tür der Geschädigten. Sie öffnete und sah sich einem unbekannten "Handwerker" (Täter) gegenüber, der angab, er müsse die Wasserleitung überprüfen. Er machte keine Angaben dazu, von welcher Institution oder Firma er sei.

Die Geschädigte und der "Handwerker" begaben sich nun in das Badezimmer der Wohnung, wo der "Handwerker" am Waschbecken herumhantierte. Die Geschädigte sollte solange das Wasser in der Dusche laufen lassen. Nach einiger Zeit wurde die Aktion vom "Handwerker" abgebrochen und er gab an, es sei alles in Ordnung.

Dann verließ der "Handwerker" die Wohnung. Als die Geschädigte dabei in den Flur sah, stellte sie fest, dass der "Handwerker" offenbar in Begleitung eines weiteren Mannes (Täters) war, der mit dem "Handwerker" davonging.

Wieder in der Wohnung musste sie erkennen, dass einige Schubläden durchwühlt und Schmuck, darunter ein Erbstück von hohem ideellen Wert, entwendet worden war.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der "Handwerker", der beim Betreten der Wohnung hinter der Geschädigten in die Wohnung gegangen war, die Wohnungstür nur anlehnte und es so dem zweiten Täter ermöglichte, zur Ausführung des Diebstahls in die Wohnung zu gelangen.

Zur Beschreibung der Täter ist bislang lediglich bekannt, dass sie dunkelhaarig waren und dunkle Jacken getragen haben.

Gleichgelagerte Taten sind bislang nicht gemeldet worden. Sollte es weitere Geschädigte geben oder Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden diese gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn zu melden.

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn fremde Personen unter einem Vorwand in das eigene Haus oder die Wohnung wollen. Angehörige sollten ihre älteren Familienmitglieder diesbezüglich sensibilisieren.

