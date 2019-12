Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Apotheke und Einfamilienhaus +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Einbrecher Zugang zum Verkaufsraum einer Apotheke an der Bümmersteder Tredde. In der Zeit zwischen 19 und 3 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür und konnten so die Apotheke betreten. Mit einer Kasse sowie einer geringen Menge an Bargeld flüchteten die Diebe anschließend in unbekannte Richtung. (1497917)

Während des vergangenen Wochenendes (Tatzeit zwischen Samstagmittag und Montag, 9 Uhr, stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße Unter den Eichen ein. Die Täter hatten zunächst ein seitlich gelegenes Fenster aufgehebelt und anschließend im Haus nach Wertsachen und Bargeld gesucht. Zu möglichem Diebesgut liegen noch keine Informationen vor. (1492975)

Zeugenhinweise zu diesen Einbrüchen nimmt die Polizei Oldenburg unter Telefon 0441/790-4115 engegen.

