POL-NMS: Rendsburg - Drei Verletzte nach Unfällen

Rendsburg. Bei zwei Unfällen in Rendsburg wurden Donnerstag (07.03.19) drei Menschen verletzt. Gegen 10.30 Uhr stürzte ein Pedelec-Fahrer (56), als er verkehrswidrig den in Fahrtrichtung linken Radweg im Rotenhöfer Weg befuhr und mit einem Pkw kollidierte. Der Fahrer (44) eines Skoda war stadteinwärts unterwegs und wollte rechts auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er den auf dem Radweg entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Dieser wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich in die Imlandklinik gebracht. Der Sachschaden wird mit 700 Euro angegeben. Um 15 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei in die Ostlandstraße gerufen. Die Fahrerin (42) eines BMW hatte auf einem Parkplatz im Auto sitzend plötzlich Gas gegeben und war frontal gegen die Hauswand gefahren. Die Frau wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen ebenfalls in die Imlandklinik gebracht. Ihr 13-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz wurde leicht verletzt. An dem BMW entstand erheblicher Sachschaden. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit. Die Hauswand wurde ebenfalls beschädigt. Ein Statiker soll konkretere Auskunft über die Höhe des Schadens geben, die zunächst einmal auf rund 7000 Euro geschätzt wurde.

