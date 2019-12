Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf einer Kreuzung in Wiefelstede+++

Oldenburg (ots)

Am Montag, dem 16.12.19, gegen 20:15 Uhr, kommt es auf der Kreuzung Kortebrügger Straße(L825)/Oldenburger Landstraße(L824) in 26125 Wiefelstede zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Ein 38-jähriger Niederländer befährt mit seinem Suzuki die Kortebrügger Straße und biegt an der Kreuzung nach links in die Oldenburger Landstraße in Richtung Spohle ein. Dabei übersieht er den Mitsubishi einer 28-jährigen Ammerländerin, welche ebenfalls die Oldenburger Landstraße in Richtung Spohle befährt. Im Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision der beiden Pkw durch die der Mitsubishi gegen einen Ampelmast der Kreuzung geschleudert wird und auf die Seite kippt. Die Fahrzeugführerin kann mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Wiefelstede aus ihrem Mitsubishi geborgen werden. Die beiden Unfallbeteiligten werden bei dem Unfall verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Art und Schwere der Verletzungen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. An den beiden beteiligten Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Aufräumarbeiten muss die Unfallstelle bis ca. 21:45 Uhr voll gesperrt werden. Zeugen des beschriebenen Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04402/92440 mit der Polizei Rastede in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell