Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw auf der Kreuzung Oldenburger Straße/Westersteder Straße/Mühlenstraße+++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 15.12.2019, gegen 17:15 Uhr, befährt die 57-jährige Fahrerin eines VW Polos in Begleitung ihres 27-jährigen Sohnes die Oldenburger Straße in Richtung Westerstede und beabsichtigt im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Edewecht abzubiegen. Zur gleichen Zeit befährt ein 39-jähriger Mann mit seinem Skoda Octavia in Begleitung seiner 32-jährigen Ehefrau und der 9-Jährigen Tochter die Westersteder Straße in entgegengesetzte Richtung. Trotz Vollbremsung des Skoda kommt es im Bereich der Kreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Insassen des Skoda werden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Pkw sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro. Die Kreuzung muss zwecks Versorgung der Verletzten und Unfallaufnahme bis 18:15 Uhr vollständig gesperrt werden. Dadurch kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeugen des beschriebenen Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit der Polizei Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

