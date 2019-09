Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand von Kabeltrommeln sowie Flächenbrand

53919 Weilerswist (ots)

Am Samstagmorgen (02.50 - 03.45 Uhr) kam es im Bereich der Straße Zum Sportzentrum in Großvernich zum Brand von mehreren Kabeltrommeln. Diese waren auf einem Parkplatz abgelegt. Während der Löscharbeiten wurde in unmittelbarere Nähe ein weiterer Brandort festgestellt. Am Ufer der Erft stand eine Wiesenfläche von etwa 350 Quadratmetern in Flammen. Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 022517990 entgegen.

