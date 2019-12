Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versuchter Einbruch in ein Gewerbeobjekt +++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin +++

Oldenburg (ots)

++ Versuchter Einbruch in ein Gewerbeobjekt ++

In den frühen Morgenstunden des 15.12.2019, gegen 05:25 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge beim Notruf der Polizei. Der Zeuge teilte einen Einbruch, der sich parallel zu seinem Anruf in der Ofener Straße ereignen sollte, mit. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen zum Einsatzort entsandt und stellten tatsächlich Hebelversuche an einem Seitenfenster fest. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamten einen 30-Jährigen feststellen, der sich hinter einem Holzverschlag in Tatortnähe versteckte. Bei dieser Person wurde zudem ein Schraubendreher festgestellt und sichergestellt. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der aus Oldenburg stammenden Mann der Polizeidienststelle zugeführt. Er muss sich nun wegen eines versuchten Einbruchsdiebstahl in einem Strafverfahren verantworten. (1490160)

++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin ++

Am 14.12.2019, gegen 18:56 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die Ofener Straße stadtauswärts mit seinem Audi. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste der Oldenburger im Kreuzungsbereich zur Peterstraße anhalten. Als der Audi-Fahrer seine Fahrt fortsetzte und sich kurz hinter der Kreuzung befand, übersah er eine von links kommende, bevorrechtigte Pedelec-Fahrerin. Diese wurde auf Höhe der linken A-Säule des Pkw erfasst. Die 48-Jährige Oldenburgerin kam zu Fall und stürzte zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie diverse Frakturen und wurde zur Behandlung einem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Sowohl am Pedelec als auch am Pkw entstanden Sachschäden. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen für beide Fahrtrichtungen der Ofener Straße. (1489095)

