POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbruch in Einfamilienhaus in Wiefelstede-Metjendorf und Verkehrsunfall eines Fahranfängers in Bad Zwischenahn-Dänikhorst+++

Oldenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus in Wiefelstede-Metjendorf: Am Samstag, dem 14.12.2019, in der Zeit von ca. 14 bis 19 Uhr kam es in der Metjendorfer Landstraße in Wiefelstede, Ortsteil Metjendorf, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter brachen ein rückwärtig gelegenes Terrassenfenster auf, betraten mehrere Zimmer des Wohnhauses und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen kleinen Würfeltresor, eine Kunststoffkiste sowie ein Bettdeckenbezug. Angaben zur Schadenssummer können bislang nicht gemacht werden. Zeugen, die in dem betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden.

Fahranfänger überschlägt sich mit Auslieferungsfahrzeug: Am Samstag, dem 14.12.2019, um 19:40 Uhr kam es in der Hauptstraße in Bad Zwischenahn, Ortsteil Dänikhorst, zu einem Verkehrsunfall. Ein 20jähriger Fahranfänger aus der Gemeinde Bad Zwischenahn befuhr mit einem Auslieferungsfahrzeug eines örtlichen Pizza-Bringdienstes die Hauptstraße in Richtung Bad Zwischenahn. Nach eigenen Angaben ist der 20jährige einem auf der Fahrbahn befindlichen Rehwild ausgewichen und dadurch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der PKW überschlug sich und kam in einer Pflanzenhecke auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der einige Insasse wurde, obwohl der vorgeschriebene Sicherheitsgurt nicht angelegt war, glücklicherweise nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikzentrum Westerstede eingeliefert. An dem PKW entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

