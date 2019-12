Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus+++Trunkenheitsfahrt++

Oldenburg (ots)

+++Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus+++Am Freitag, zwischen 07.30 Uhr und 22.00 Uhr, dringen bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Scheibenweg, 26135 Oldenburg, ein. Es wird Schmuck entwendet. -1416720- ++Trunkenheitsfahrt++ Nach Zeugenhinweis über eine auffällige Fahrweise wird ein Pkw-Fahrer am Freitag, gegen 16.35 Uhr, in der Hauptstraße kontrolliert. Bei dem 61jährigen Ammerländer Fahrzeugführer wird eine Atemalkoholkonzentration von 2,56 Promille festgestellt. Es folgt eine Blutentnahme bei der Polizeiwache am Friedhofsweg und die Sicherstellung des Führerscheins. -1485873-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell