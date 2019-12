Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall auf A 28 - Zeugenaufruf+++

Oldenburg (ots)

+++Verkehrsunfall auf A 28 - Zeugenaufruf+++ Am 12.12.2019 gegen 19:45 Uhr ereignete sich auf der A 28 in Fahrtrichtung Bremen, Höhe der Anschlussstelle Oldenburg-Kreyenbrück, ein Verkehrsunfall. Der Führer eines Sattelzugs (Farbe blau/weiß) wechselte mit seinem Fahrzeug vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden Pkw (Ford Mustang in schwarz), an welchem Sachschaden entstand. Der Unfallverursacher (Führer des Sattelzuges) entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter entsprechend nachzukommen und wird nun von der Polizei gesucht. Zeugen des Geschehens, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402/933-0 zu melden.

