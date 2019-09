Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Waldhambach (ots)

Heute Morgen, am 30.09.19, gegen 06.00 Uhr, ereignete sich auf der B 48, zwischen Waldhambach und Klingenmünster, in Höhe des Steinbruchs von Waldhambach, ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Personenkraftwagen stießen aus bislang ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Ein 20 jähriger Fahrzeugführer wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die Führer beider beteiligten Unfallfahrzeuge wurden schwerstverletzt in Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle hinzugezogen. Die B 48 musste in dem Streckenabschnitt bis 09.30 Uhr komplett gesperrt werden.

