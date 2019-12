Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Versuchter Einbruchdiebstahl in Bäckereifiliale ++

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 11.12.19, 18:45 Uhr bis zum 12.12.19, 06:15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in eine Bäckereifiliale in Westerstede, Peterstraße, einzubrechen. An der Eingangs- und an einer Nebeneingangstür wurden Hebelspuren gefunden. Dem Täter gelang es nicht, in das Geschäft einzubrechen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-0) zu melden.

