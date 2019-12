Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Wohnungseinbruch am Niendorfer Weg +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Wohnung am Niendorfer Weg erbeuteten Unbekannte am Mittwoch Bargeld in Höhe von über 1000 Euro.

Offenbar waren die Täter in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr zunächst auf einen Balkon des Mehrfamilienhauses geklettert und hatten dort gewaltsam die Balkontür zu einer Wohnung aufgedrückt. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Einbrecher dann den Wohnzimmerschrank und fanden dort eine Geldkassette. Mit ihrer Beute verließen sie anschließend den Tatort und flüchteten unerkannt.

Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (1476841)

