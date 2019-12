Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Apotheke +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stieg ein unbekannter Einbrecher in die Räume einer Apotheke an der Alexanderstraße ein und erbeutete eine Spendenkasse mit Bargeld. Der Täter hatte mit einem Stein zunächst die Fensterscheibe der Eingangstür eingeschlagen und das Gebäude betreten. Im Verkaufsraum durchschnitt er dann eine Sicherungsschnur und und flüchtete mit der Spendenbox aus der Apotheke.

Eine Zeugin schilderte der Polizei, dass sie einen Mann beobachtet habe, der gegen 2.20 Uhr aus der Apotheke lief, auf ein Fahrrad stieg und in Richtung Nedderend davonfuhr. Der Unbekannte sei etwa 1,80 Meter groß, dünn und mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Laut Aussage der Zeugin sei ein weiterer Radfahrer an dem mutmaßlichen Täter vorbeigefahren. Dieser Mann habe eine Warnweste getragen, es könne sich hierbei möglicherweise um einen Zeitungszusteller gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. Inbesondere eine Zeugenaussage des Radfahrers mit der Warnweste könnte für die weiteren Ermittlungen wichtig sein. (1472045)

