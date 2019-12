Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ bewaffneter Raubüberfall auf Spielothek +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ 2 x Trunkenheit im Verkehr, davon einmal mit Verkehrsunfall +++

Oldenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr betreten zwei mit Sturmhaube maskierte Täter eine Spielothek an der Schützenhofstraße in Oldenburg. Sie bedrohen den 35-jährigen Angestellten der Spielothek mit Schusswaffen und fordern die Herausgabe der Tageseinnahmen. Mit dem Geld flüchten die dunkel gekleideten Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0441/7904215 zu melden.

Am Samstag, 07.12.2019, in der Zeit zwischen 16:30 und 22:00 Uhr brechen unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Meerkamp/Kreyenbrück ein. Es werden Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0441/7904215.

Am frühen Samstagmorgen wird ein Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Ein 38-jähriger Delmenhorster befährt mit einem Renault Megane die Hermannstraße in Oldenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird bei dem Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt; ein Alcotest ergibt einen Wert in Höhe von 1,97 Promille. Eine Blutprobe wird angeordnet und der Führerschein wird sichergestellt.

Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr ereignet sich auf dem Theaterwall in Oldenburg ein Auffahrunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer befährt den Theaterwall in Richtung Gartenstraße und bremst in Höhe Casinoplatz verkehrsbedingt ab. Die nachfolgende 49-jährige Fahrerin eines Renault Twingo fährt auf den Pkw des 63-Jährigen auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss steht. Ein Alcotest ergibt einen Wert in Höhe von 1,65 Promille. Eine Blutprobe wird angeordnet, der Führerschein wird sichergestellt.

