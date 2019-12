POL-OL: ++Einschleichdiebstahl aus Wohnhaus++Einbruch in Bäckerei++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Einschleichdiebstahl aus Wohnhaus++ -201901457300- Am Samstag, den 07.12.2019, kam es in der Zeit zwischen 11.30-14.00 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Kornstaße. Während die Bewohner des Hauses mit Gartenarbeiten beschäftigt waren, nutzte der Täter offensichtlich einen günstigen Moment und schlich durch eine Seitentür in das Haus ein. Dort entwendete er zwei Geldbörsen mit Bargeld. Da der Täter unerkannt blieb, bittet die Polizei unter der Rufnummer 0441/790-4115 um Zeugenhinweise.

++Einbruch in Bäckerei++ -201901314622- Im Hochheider Weg kam es in der Nacht vom 07. auf den 08.Dezember 2019 zu einem Einbruch in eine Bäckerei. Die noch unbekannten Täter schlugen zunächst ein Fenster einer Lieferantentür ein und gelangten so in die Bäckerei. Nachdem sie vergeblich versuchten einen befestigten Safe loszureißen, öffneten sie diesen kurzerhand mit einem vorgefundenen Trennschleifer. Die Einbrecher entwendeten Bargeld. Bei dem Einbruch muss es allein durch den benutzten Trennschleifer zu einer erheblichen Geräuschentwicklung gekommen sein. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 0441/790-4115 zu melden.

