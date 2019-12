Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW in Bad Zwischenahn gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 06.12.2019, gegen 21:45 Uhr kam es in Bad Zwischenahn im Kreuzungsbereich Oldenburger Straße/Westersteder Straße/Reihdamm/Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 21jähriger PKW-Fahrer mit seinem VW Polo die Oldenburger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Westerstede und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links in Richtung Edewecht abzubiegen. Dabei kam es mit dem aus Richtung Westerstede entgegenkommenden Sattelzug eines 28jährigen LKW-Fahrers, der die Westersteder Straße in Richtung Oldenburg befuhr, zu einem Zusammenstoß. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen kümmerte sich vorsorglich um die Unfallbeteiligten, wobei augenscheinlich niemand verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 EURO, wobei der PKW abgeschleppt werden musste. Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Schaltung der dort vorhandenen Ampelanlage machen, werden mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell