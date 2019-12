Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeuge findet Schmuck im Abfalleimer +++

Bereits vor einigen Wochen fand ein Zeuge in einem Abfalleimer am Cäcilienplatz (parallel zur Roonstraße) eine schwarze Schmuckschatulle mit einer größeren Menge an Modeschmuck. Der Zeuge brachte den Inhalt zur Polizei. Es handelt sich um diverse vergoldete Ketten, Manschettenknöpfe und Uhren. Die Beamten konnten den Eigentümer des Schmucks bisher nicht ermitteln und hoffen auf Zeugenhinweise. Es ist nicht auszuschließen, dass die aufgefundenen Gegenstände aus einer Straftat stammen.

Wer Angaben zur Herkunft des Schmucks machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (1360363)

