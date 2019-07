Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 21-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am Dienstag (16. Juli) ereignete sich an der Kreuzung Lauerstraße/Gerderather Burgstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann aus Heinsberg verletzt wurde. Er war mit seinem Pkw Audi auf der Lauerstraße aus Richtung Vossemer Straße in Richtung Florianstraße unterwegs. Ein 57-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr in Begleitung eines 48-jährigen Beifahrers mit seinem Pkw Audi aus Richtung Kleingladbach kommend auf der Gerderather Burgstraße, bog nach rechts auf die Lauerstraße und beabsichtigte wieder nach links auf die Straße Fronderath abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 21-Jährigen auf den Gehweg gedrückt und kam dort zum Stehen. Der Heinsberger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Der 48-Jährige sowie sein Beifahrer verletzten sich nach ersten Erkenntnissen nicht. Durch die Feuerwehr wurde die Unfallstelle von auslaufenden Betriebsstoffen gereinigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lauerstraße komplett für den Verkehr gesperrt.

