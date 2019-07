Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schmuck durch Trick entwendet

Übach-Palenberg (ots)

Eine 78-jährige Frau aus Übach-Palenberg wurde am Montag (15. Juli) Opfer eines Trickdiebstahls. Sie hatte Schreibmaschinen zum Verkauf inseriert. Es meldete sich ein Interessent, der gegen 18.30 Uhr in der Wohnung der Rentnerin an der Straße Feuerbachweg erschien. Er schien sich jedoch mehr für Schmuck zu interessieren, als für die Schreibmaschinen. Deshalb zeigte die alte Dame ihm Schmuck, den sie auch veräußern würde. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, ohne etwas zu kaufen, musste sie feststellen, dass eine Goldkette fehlte. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, zirka 176 Zentimeter groß und hatte kurz geschorene, schwarze Haare. Er hatte eine korpulente Statur mit einem deutlichen Kugelbauch. Bekleidet war er mit einer beigen Chino Hose sowie einem schwarzen, langärmeligen Shirt. Er trug einen goldenen Ehering, wirkte gepflegt und sprach Hochdeutsch. Insgesamt sah er südländisch aus.

Wer hat den Mann gesehen? Bei wem ist er noch aufgetaucht mit der angeblichen Absicht, etwas zu kaufen? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell