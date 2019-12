Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Westerstede - Tageswohnungseinbruch an der Augustfehner Straße in Ihausen

Oldenburg (ots)

Am Sa., 07.12.19, im Zeitraum von 16.30 - 18.00 Uhr, kam es an der Augustfehner Straße in Ihausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während der Abwesenheit der Bewohner gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in das Wohnhaus und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Die Höhe des Diebesgutes steht zur Zeit noch nicht fest. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können bzw. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede unter der Telefonnummer 04488-8330 zu melden.

