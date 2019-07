Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Jagdhund verscheucht Einbrecher

Messingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in eine Scheune und eine Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Frerener Straße eingedrungen. Vermutlich weil ein Jagdhund anschlug, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Sie erbeuteten lediglich ein Fahrrad im Wert von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

