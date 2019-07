Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unbekannter belästigt erneut Mädchen

Schüttorf (ots)

Am frühen Montagabend ist es in Schüttorf erneut zu einer sexuellen Belästigung einer Jugendlichen gekommen. Die 17-Jährige hatte sich gegen kurz vor 18 Uhr an der Graf-Egbert-Straße in Höhe des Frisörsalons Hairfashion befunden. Der bislang unbekannte Täter fuhr mit einem schwarzroten Mountainbike an ihr vorbei und fasste ihr an das Gesäß. Anschließend fuhr er davon. Zu zwei vergleichbaren Taten durch den vermutlich selben Täter war es in Schüttorf bereits am Freitag und am Samstag gekommen. Der Mann wird als etwa 19 bis 20 Jahre alt beschrieben. Er ist von schlanker Statur und trägt seitlich rasierte und am Oberkopf zusammengebundene Haare. Er war mit einem schwarzen Mountainbike mit einem vorne roten und hinten schwarzen Steckblech unterwegs. Das Fahrrad verfügt über eine Rahmenfederung. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

