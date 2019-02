Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Jork

Stade (ots)

In Jork in der Straße Westfeld sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher am gestrigen Mittwoch zwischen 13:00 h und 17:15 h nach dem Aufhebeln eines Terrassenfensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben sämtlich Räumlichkeiten durchsucht.

Was der oder die Einbrecher dabei erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht genau fest, es wird deshalb zunächst von einem Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-912970.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell