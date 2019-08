Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht

Altenberge (ots)

Die Polizei ermittelt derzeitig zu einer Unfallflucht, die sich auf der Jahnstraße 3 auf den dortigen Parkplätzen vor dem Wohnhaus ereignet hat. Am Mittwoch (21.08.), gegen 17.00 Uhr, wurde ein Pkw Ford Fiesta auf einem der Parkplätze geparkt. Als der Fahrer am nächsten Morgen, gegen 08.00 Uhr, zu seinem Wagen zurückkam, stellte er eine deutlich sichtbare Beschädigung am hinteren rechten Radlaufkasten fest. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefonnummer 02571/ 928 - 4455.

