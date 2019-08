Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch

Emsdetten (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.08.2019) waren am Grevener Damm, Ecke Bergstraße, Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten hielten sich dort in zwei Geschäften auf und suchten darin offenbar nach Bargeld. Dabei öffneten sie verschiedene Geldbehältnisse oder sie versuchten es. Wie viel Geld die Einbrecher schließlich erbeutet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Spuren gesichert. Bei dem Einbruch richteten die Unbekannten Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro an. An einem Geschäft hatten die Diebe ein Fenster geöffnet und waren dann ins Gebäude eingestiegen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415. Die Täter waren in der Zeit zwischen dem späten Montagabend, 22.00 Uhr und Dienstagmorgen, 06.50 Uhr, am Werk.

