POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 24.11.2019

Gewässerverunreinigung:

Am Sonnabend, 23.11.19, gegen 12:45 Uhr, beobachteten Zeugen wie eine 44-jährige Frau aus Altenau einen Haufen von Kunststoff- und Elektroabfällen in Brand setzte. Im Anschluss warf sie die teils noch brennenden Abfälle in Oker. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten war die Beschuldigte nicht mehr anwesend. Am Tatort fanden sich jedoch Brand- und Aschespuren. Im Fluss fanden sich noch diverse Abfälle, u.a. ein PC-Gehäuse und Festplatten. Die Abfälle wurden durch Mitarbeiter des Baubetriebshofs entsorgt. Gegen die Beschuldigte wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl:

Bereits in der ersten Novemberwoche verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Keller eines Hauses am Kronenplatz. In der Waschküche des Mehrfamilienhauses brachen sie dann einen Münzautomaten auf. Sie entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Hierbei ist ein Schaden von ca. 45 Euro entstanden. Weiterhin wurden ca. 20 Euro Münzgeld entwendet.

Im gleichen Haus wurde in der Zeit vom 18.10.19 bis zum 23.10.19 ein Staubsauger der Marke Dyson entwendet. Dieser befand sich in Einer Truhe im Eingangsbereich. Der Wert des Geräts wird mit 200,00 Euro beziffert.

Zeugen/innen, die zu den o.g. Taten tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/941100).

i.A.Nowak, PHK

