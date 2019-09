Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Terrassentür aufgehebelt

Baden-Baden (ots)

Bisher Unbekannte hebelten am Donnerstag zwischen 9 und 14 Uhr die Terrassentür an einem Anwesen in der Umweger Straße auf und verschafften sich somit unerlaubt Zutritt zu dem Wohnhaus. In dem Gebäude wurden von den Unbekannten mehrere Räume durchwühlt, ob etwas gestohlen wurde ist bisher nicht bekannt. Zeugenhinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegengenommen.

/gü

