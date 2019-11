Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 23.11.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Mittels unbekanntem Gegenstand wurde in der Mühlenstraße 132 ein geparkter Pkw an der hinteren linken Fahrzeugtür beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 19.11., 17.00 Uhr, und dem 22.11.19, 13.00 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 200,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.Nr. 05323/94110-0 auf dem PK Oberharz zu melden.

Taschendiebstahl

Zu zwei Taschendiebstählen älterer weiblicher Personen ist es am Freitag zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr gekommen. Während sich die erste Tat im Rewe-Markt in der Goslarschen Straße ereignete, wurde die zweite Geschädigte im LIDL-Markt in der Bauhofstraße bestohlen. In beiden Fällen wurde den Geschädigten jeweils das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet.

- i.a. Bartels, POK -

