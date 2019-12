Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Westerstede - Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschäftigten gleich zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung die Polizei Westerstede. Kurz vor Mitternacht befuhr ein 19-jähriger Rhauderfehner mit seinem PKW in Torsholt den "Osterkamp" und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild und touchierte einen Stromkasten und einen Baum. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer eine geringfügige Alkoholbeeinflussung festgestellt. Da für Fahranfänger jedoch jeglicher Alkoholgenuss vor Fahrtantritt tabu ist, erwartet den jungen Mann jetzt zumindest ein empfindliches Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und eine deutliche Verlängerung seiner Probezeit.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall gegen 04.30 Uhr in Apen / Bucksande war dann deutlich mehr Alkohol im Spiel. An der Straße Bucksande waren zwei 29-jährige Rumänen mit derzeitigem Wohnsitz in Barßel mit ihrem PKW von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Beide Fahrzeuginsassen entfernten sich dann zu Fuß von der Unfallstelle. Da Zeugen jedoch unverzüglich die Polizei verständigten, konnten beide erheblich alkoholisierte Personen noch im Nahbereich angetroffen werden. Bei dem Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2,12 Promille festgestellt und daher eine Blutentnahme veranlasst. Den Führerschein konnte die Polizei nicht mehr sicherstellen, da dieser bereits wegen einer vorherigen Trunkenheitsfahrt im Juli dieses Jahres beschlagnahmt worden war. Somit erwartet den Fahrer nunmehr ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohhne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht.

